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НовостиОбщество10 августа 2023 12:19

Липецкие хирурги спасли пациента, в печени которого нашли паразита эхинококка

Червь занимал половину органа
Алина ПАЛАГИНА
фотография из социальных сетей ГУЗ "Липецкая областная клиническая больница"

фотография из социальных сетей ГУЗ "Липецкая областная клиническая больница"

Фото: с сайта

Хирурги Липецкой областной клинической больницы провели уникальную операцию. 43-летний горожанин обратился к врачам с жалобами на слабость, высокую утомляемость и боли в животе. Обследование удивило специалистов. В печени липчанина нашли кисты паразита – эхинококка. Червь занимал половину органа.

– Лечение таких случаев только хирургическое, – сообщили специалисты медучреждения в социальных сетях. – Операция была выполнена успешно! Выполнили операцию заместитель главного врача по хирургии Сергей Чигрин и врач-хирург Алексей Сундеев.

На данный момент с мужчиной все в порядке. Послеоперационный период идет по плану. Медики отметили, что подобные случаи в регионе встречаются редко. В год могут провести одну или две операции.

– Очень важна ранняя диагностика этого паразитарного заболевания, – отметили в ЛОКБ. – Именно она определяет успешность медицинского вмешательства и длительность восстановления пациента.

фотография из социальных сетей ГУЗ "Липецкая областная клиническая больница"

фотография из социальных сетей ГУЗ "Липецкая областная клиническая больница"

Фото: с сайта