Двое водителей пострадали в ДТП с ВАЗами на перекрестке под Липецком Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В четверг 10 августа в ДТП в Липецкой области пострадали водители. Два ВАЗа столкнулись в Добринском районе на автодороге Добринка-Верхняя Матренка. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, на нерегулируемом перекрестке 55-летний мужчина за рулем легковушки не пропустил вторую машину под управлением 44-летнего жителя. Травмы получили оба водителя. Они в больнице.

В тот же день в Липецке на улице Ферросплавная столкнулись «Фольксваген» и «Мицубиси». Предварительно, 25-летний водитель первой иномарки нарушил правила расположения на проезжей части. Помощь медиков понадобилась 51-летней женщине из «Мицубиси».

На улице Череповецкая областного центра 38-летний водитель «Ниссана» вне зоны пешеходного перехода сбил 25-летнего мужчину. Его госпитализировали.