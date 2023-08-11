В Липецкой области экологи полностью очистят реку Красивая Меча в 2026 году

В районе села Троекурово очистят реку Красивая Меча за пять лет Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В районе села Троекурово Липецкой области продолжают чистить реку Красивая Меча. Работы идут уже второй год – с 2021-го. Полностью закончить мероприятия планируют в 2026 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Экологи приступили к активной фазе. Специалисты двигаются вниз по течению от моста и освобождают дно от ила и мусора. Очистили уже более километра русла из четырех. Всего рабочие вывезут около 96 тысяч кубометров отложений. Течение станет более свободным – вода перестанет застаиваться и зарастать.

– Работы по расчистке водных объектов в регионе ведутся регулярно, в том числе благодаря национальному проекту «Экология», – отметил губернатор Игорь Артамонов. – По областной программе мы уже расчистили водоемы в Липецком и Долгоруковском районах.