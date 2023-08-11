Полиция и Охотнадзор поймали под Липецком мужчину с ружьем без разрешения Фото: архив КП

В четверг 10 августа в Грязинском районе Липецкой области сотрудники ДПС поймали мужчину с ружьем. Полицейские вместе с сотрудниками Охотнадзора остановили машину нарушителя в поселке Красная Дубрава. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в салоне его автомобиля находилось незарегистрированное огнестрельное оружие.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Правоохранители устанавливают, мог ли мужчина незаконно охотиться.

- Назначены экспертизы, проводится комплекс мероприятий по проверке причастности задержанного к незаконной добыче биологических ресурсов, - прокомментировали в пресс-службе регионального ведомства.