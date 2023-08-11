Схватил за волосы и повалил: липчанин напал на женщину за отказ познакомиться

В Липецке рецидивист ограбил отказавшую ему 38-летнюю женщину Фото: принтскрин видео.

В четверг 10 августа в Липецке напали на 38-летнюю женщину. В полиции она рассказала, что утром в автобусе с ней пытался познакомиться неизвестный. Липчанка отказала ему, вышла из транспорта и пошла на работу, разговаривая по телефону. Незнакомец догнал ее, схватил за волосы, повалил и выхватил мобильный. Перепуганная женщина вырвалась и убежала в торговый центр на Советской.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый 34-летний мужчина. Разозлившись из-за отказа, он разбил сотовый. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание по статье – до 7 лет лишения свободы.