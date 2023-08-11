В Липецкой области принимают заявки от многодетных на возврат 50% платы за учебу

В Липецкой области вступил в силу новый закон о дополнительной поддержке многодетных семей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области вступил в силу новый закон о дополнительной поддержке многодетных семей. Теперь студенты ссузов из больших семей могут вернуть 50% платы за учебу. МФЦ уже начали принимать заявления, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На компенсацию могут рассчитывать дети, которые получают образование в училищах, колледжах и техникумах. Такое право предоставляют только очникам, чьи профессии включили в список востребованных.

Кроме того, на момент заключения договора или подачи заявки семья студента уже должна считаться многодетной. Документы необходимо подать человеку, на имя которого составляли договор. Помимо заявления нужно принести контракт на обучение, квитанцию об оплате, зачетку или диплом ссуза и паспорт.

– Компенсация перечисляется ежегодно за прошедший учебный год, заявление нужно подать не позднее трех месяцев с момента перевода на следующий курс или завершения учебы, – добавили в пресс-службе регионального правительства.