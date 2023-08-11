Липецкие нейрохирурги поставили на ноги парня, который сломал позвоночник в ДТП

фотография от ГУЗ "Липецкая ГБ СМП №1" Фото: с сайта

Нейрохирурги больницы скорой медпомощи №1 вылечили 22-летнего жителя Липецка после серьезной травмы. В конце мая молодой парень попал в ДТП. Пострадавшего доставили врачам в тяжелом состоянии. Диагностика показала сочетанные повреждения. Самой опасной проблемой оказался перелом позвоночника с вдавлением спинного мозга.

фотография от ГУЗ "Липецкая ГБ СМП №1" Фото: с сайта

Медики провели в операционной три часа. Горожанин попал в руки опытного специалиста – к заведующему отделением нейрохирургии Леониду Осолодченко. Врач выполнил декомпенсацию спинного мозга и транспедикулярную фиксацию позвоночника.

Вскоре пациент встал на ноги, сообщили в социальных сетях БСМП №1. Липчанина выписали меньше, чем через месяц. Теперь юноше предстоит только амбулаторная реабилитация.