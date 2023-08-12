В Липецке 16-летнему телефонному террористу грозит до пяти лет за пранк над полицией

В Липецке несовершеннолетний сообщил о ложном минировании здания ради шутки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить 16-летнего студента по части 2 статьи 207 УК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Молодому парню аукнулся неудачный пранк над полицией.

2 мая юный нарушитель позвонил стражам порядка с угрозами взрыва учебного заведения, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Юноша утверждал, что в здании заложили бомбу.

Как оказалось, шутник поспорил с однокурсником. Пари горожанин выиграл, однако о последствиях, видимо, не задумался. Правоохранители из Центра по противодействия экстремизму поймали обманщика.

Теперь липчанину грозит штраф от 500 до 700 тысяч или в размере дохода за один-два года. Также телефонный террорист рискует отправиться в колонию на срок от трех до пяти лет.