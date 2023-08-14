Под Липецком мошенник тайно взял кредит в восемь тысяч рублей на имя жены Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецком районе участковый поймал мошенника, который оформил кредит на гражданскую жену. 42-летней липчанке вдруг начали приходить смс-уведомления банка о задолженности в 17 тысяч рублей. Она обратилась в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, старший лейтенант полиции Кярам Тамоян установил, что к преступлению причастен 31-летний рецидивист. Он же – гражданский муж потерпевшей. Оказалось, что подозреваемый взял телефон супруги и в приложении банка оформил займ на ее имя. Полученные 8 тысяч рублей он перевел себе на счет. На эти деньги злодей оплатил свой кредит, а также закупился в магазине.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.