Жители Липецкой области могут самостоятельно записаться на прием к 14 врачам

В Липецкой области без направления терапевта можно записаться к 14 врачам Фото: Юлия КЛЮЕВА

Министерство здравоохранения РФ утвердило список врачей, к которым жители регионов могут записаться самостоятельно. Теперь в Липецкой области появилась возможность без направления прийти на прием к 14 специалистам поликлиник.

В перечень входят: терапевт, педиатр, врач общей практики, детский и взрослый хирург, акушер-гинеколог, детский и взрослый стоматолог, фтизиатр, детский и подростковый психиатр, офтальмолог, оториноларинголог и психиатр-нарколог.

Предварительную запись уже открыли, сообщили в пресс-службе регионального правительства. К остальным медикам можно попасть только через терапевта или педиатра, а также регистратуру поликлиники по месту прикрепления.

Пациентам предлагают узнавать о времени посещения врачей на Госуслугах или по телефону ЕДС: 8 800 450 48 48. Старый метод записи через регистратуру продолжает работать. Номера медучреждений можно найти на сайте управления здравоохранения.

Если возникли трудности, звоните на горячую линию: 8 (4742) 23-80-82, 900-553. Сотрудники отвечают по будням с 10:00 до 16:00. Перерыв – с 13:00 до 14:00.