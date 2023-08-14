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НовостиПроисшествия14 августа 2023 16:56

Жителя Липецка будут судить за разбой и смерть 85-летнего пенсионера

В Липецке злодей хотел «обчистить» квартиру, однако хозяин оказался дома
Алина ПАЛАГИНА
Жителя Липецка обвиняют в разбое и смерти по неосторожности

Жителя Липецка обвиняют в разбое и смерти по неосторожности

Фото: Юлия КЛЮЕВА

26-летнего жителя Липецка будут судить за разбой и причинение смерти по неосторожности. Горожанину вменили часть 3 статьи 162 УК и часть 4 статьи 111 УК, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Инцидент произошел в октябре 2022 года.

Ночью злодей намеревался «обчистить» квартиру. Липчанин разбил стекло входной двери и пробрался в дом по улице Студенческая. Там негодяя встретил 85-летний хозяин. Застигнутый врасплох горожанин набросился на пенсионера. Дедушка получил черепно-мозговую травму.

Затем нарушитель забрал чужие вещи и сбежал. В ту же ночь пострадавшего доставили в больницу. Однако медикам не удалось спасти мужчину.

Прокурору предстоит утвердить обвинительное заключение. После уголовное дело передадут в суд.