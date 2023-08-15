Житель Липецкой области лишился полумиллиона рублей из-за приложения мошенников Фото: Юлия КЛЮЕВА

Мошенники обманули жителя Липецкой области почти на полмиллиона рублей. В понедельник 14 августа в полицию обратился 38-летний мужчина из Ельца. Он сообщил, что ему позвонил «сотрудник службы безопасности банка». Он переключил липчанина на менеджера, и тот убедил собеседника поставить специальное приложение. Так аферисты получили доступ к его мобильному.

Мужчина понял, что его телефоном кто-то управляет, так как сами собой открывались файлы, сбрасывались звонки. В итоге неизвестные взяли на него кредит в 800 тысяч рублей. После мошенники уговорили гражданина скачать еще одно приложение. После его активации со счета исчезло 490 тысяч рублей. Оставшуюся часть суммы липчанин должен был обналичить через банкомат и перевести на указанный расчетный счет. К счастью, настоящие сотрудники банка заметили неладное и привели клиента в чувство. Они заблокировали счет и карту, которую открыли злодеи.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.3 ст.158 УК РФ «Покушение на кражу с банковского счета, совершенную в крупном размере». Ведется следствие.