В зоопарк Липецка к сервалу Саймону приехала подружка Феличита

Феличиту поселили в вольер на пушном ряду Фото: Липецкий зоопарк

В зоопарке Липецка появился новый обитатель. К сервалу Саймону приехала самка Феличита. 30 августа ей исполнится 5 лет. Экзотическую кошку поселили в вольер на пушном ряду рядом с самцом, сообщили в пресс-службе липецкого зверинца.

Родина сервалов – леса на территории экваториальной и южной Африки. Их также можно встретить в Марокко, Алжире. У этих животных крупное туловище, маленькая голова, большие уши и миндалевидные светлые глаза.

Благодаря мощным лапам сервал может развить скорость до 80 километров в час и прыгать до 3 метров в высоту. Хвост у зверя толстый и короткий, чтобы не мешал охотиться – от 27 до 40 сантиметров. В неволе они живут около 20 лет. В дикой природе – 10.