Депутаты горсовета одобрили ликвидацию «Липецкой станции аэрации»

Предприятие "ЛиСА" ликвидируют в Липецке Фото: Липецкий городской совет депутатов

В минувший вторник, 15 августа, на комиссии горсовета депутаты проголосовали за ликвидацию муниципального унитарного предприятия «ЛиСА». Народные избранники одобрили предложение. «Липецкую станцию аэрации» открыли около 16 лет назад.

Компания занималась строительством и реконструкцией очистных сооружений. Также специалисты должны были следить за чистотой сточных вод, устранять загрязнения и утилизировать отходы. Прибыль в 2021 году превысила десять миллионов рублей, а в 2022 – 12,9 миллиона.

Затем мэрия заключила концессионное соглашение с «РВК-Липецк», сообщили в пресс-службе горсовета. Договор подразумевал создание, реконструкцию и использование отдельных объектов централизованной системы водоотведения города. «ЛиСА» передала концессионеру большую часть имущества – на 346 миллионов рублей.

Муниципальное предприятие лишилось основной деятельности и потеряло доходы. Станция аэрации более не могла конкурировать с другими компаниями. Кроме того, вышел Федеральный закон, по которому необходимо упразднить все МУПы до января 2025 года. Окончательное решение по ликвидации компании озвучат на сессии горсовета 29 августа.