Под Липецком за сутки сгорели грузовой фургон, БМВ и УАЗ Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

За последние сутки в Липецком районе сгорели три машины. Во вторник, 15 августа, на окружном шоссе вспыхнул грузовой фургон «Ивеко». Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись два пожарных расчета и три добровольца. Увы, пламя уничтожило автомобиль.

Ночью 16 августа в селе Троицкое полыхали БМВ и УАЗ. На месте работали два спасательных отделения. Иномарка полностью сгорела. Огонь повредил УАЗ на площади 1 кв. м.

Также в селе Крутченская Байгора Усманского района вспыхнул кирпичный сарай. От постройки ничего не осталось, зато пожарным удалось спасти дом. В деревне Бочиновка горел нежилой дом. А в Липецке в доме по улице 15 микрорайон подгорела пища.