568 детсадов и школ Липецкой области подготовили к началу нового учебного года

из телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова Фото: с сайта

В Липецкой области закончили проверку 568 учреждений образования. 266 школ и 302 детских сада подготовили к началу нового учебного года. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Специалисты заострили внимание на пожарную и антитеррористическую безопасность. Сотрудники профильных ведомств отслеживали соблюдение санитарных норм. Также оценили состояние классов, спортивных залов и библиотек.

из телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова Фото: с сайта

– Порадовало, что недочетов было крайне мало, они очень незначительные и сразу же были устранены, – отметил глава области. – По итогам проверки можно с уверенностью сказать, что все школы и детсады Липецкой области к новому учебному году готовы.

Учителям осталось только украсить кабинеты ко Дню знаний. И уже через две недели здания вновь услышат детские голоса.