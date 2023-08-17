За сутки в Липецкой области два ребенка пострадали в ДТП

Мальчик и девочка получили травмы в ДТП в Липецкой области Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувшую среду, 16 августа, в ДТП пострадали два ребенка. В областном центре на улице Студеновская под колеса «Грейт Вол» попал 9-летний мальчик. За рулем иномарки сидела 47-летняя горожанка, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Врачи оказали школьнику медицинскую помощь и отпустили.

В тот же день авария случилась в Задонском районе. На трассе «Орел – Тамбов» столкнулись 64-летний водитель «Форда» и 39-летний автомобилист на «Фольксвагене». Травмы получили два пассажира немецкой машины, в том числе 14-летняя девочка.

За сутки жители региона нарушители правила дорожного движения 3 504 раза. Инспекторы поймали четырех пьяных автолюбителей. Ремни безопасности игнорировали 148 липчан. Камеры записали 3 156 случаев, когда водители превышали скорость, выезжали на встречку и неправильно парковались.