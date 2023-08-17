Жительница Липецкой области, зарезавшая любовника, получила 6 лет колонии Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области вынесли приговор 49-летней женщине, которая насмерть зарезала любовника. Во время предварительного следствия жительница Краснинского района призналась во всем и подтвердила показания на месте преступления. Суд назначил ей 6 лет колонии общего режима.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, 29 марта в частном доме деревни Колодезское вспыхнула ссора. Сожители выпили и поругались. Женщина схватила нож и ударила им в грудь возлюбленного. От ранения мужчина скончался. Тут уже липчанка пришла в себя. Она попросила родственницу вызвать скорую помощь и полицию.

Суд признал жительницу Краснинского района виновной в совершении преступления по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Ближайшие 6 лет женщина проведет в тюрьме.