Спасатели эвакуировали четырех жильцов из пожара в девятиэтажном доме в Липецке

Пожарные эвакуировали четырех жильцов из пожара в девятиэтажном доме в Липецке Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В четверг 17 августа в Липецке загорелась квартира в девятиэтажном доме. Пожар вспыхнул на улице 15 микрорайон. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте происшествия работали пять расчетов спасателей. Они эвакуировали из здания четырех жильцов. Огонь уничтожил вещи в квартире на 4 квадратных метрах и повредил отделку на площади 10 квадратных метров.

Еще одна квартира полыхала в Задонске в районе улицы Урицкого. Пожарные успели вовремя. От пламени пострадала только часть вещей. Ночью в селе Грызлово Долгоруковского района сгорел деревянный сарай.

Часто в Липецкой области вспыхивал мусор и трава: в Усманском и Добринском районах, в Ельце и Задонске. Самое большое возгорание зафиксировали в селе Измалково – огнем охватило 200 квадратных метров сухой травы.