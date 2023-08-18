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НовостиОбщество18 августа 2023 11:36

В Липецке пропал 46-летний мужчина в горчичной водолазке и синих джинсах

Жителя Липецка, который может быть дезориентирован, ищут с 15 августа
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке пропал мужчина

В Липецке пропал мужчина

Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке ищут 46-летнего мужчину. Попытняков Сергей Витальевич пропал во вторник, 15 августа, около 10.30 утра в районе улицы Петра Смородина. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», липчанин может быть дезориентирован.

Приметы: рост 182-190 сантиметров, сутулится.

Был одет: синие джинсы, синий пиджак, горчичная водолазка, желтая кепка, сланцы.

Просьба ко всем, кто видел Сергея Попытнякова или знает, где он может находиться, либо обладает другой полезной информацией для поиска, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры организации, либо написать на электронную почту - ppdlip@mail.ru.