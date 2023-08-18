Мэр Евгения Уваркина: дроны из Липецка помогли уничтожить технику НАТО Фото: Юлия КЛЮЕВА

Дроны из Липецка помогли уничтожить технику НАТО. Об этом в своем телеграм-канале сообщила мэр города Евгения Уваркина.

- Эти легендарные кадры облетели всю планету. На них запечатлены хваленые натовские «Леопарды» и «Брэдли», ставшие грудой металла под огнем наших защитников, - написала градоначальница. - Но вряд ли кто-то знает, что именно наши липецкие ребята показали миру, что России не страшна западная техника.

Уваркина отметила, что дрон, с помощью которого артиллерия наводилась на врага, сделан в Липецке. Жители области и бизнес продолжают помогать бойцам. Накануне на фронт передали новую партию дронов.

-Я уверена, что липецкая техника под руководством липецких бойцов уничтожит еще не один десяток нацистских «Леопардов»! – подытожила мэр.