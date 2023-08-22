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НовостиПроисшествия22 августа 2023 6:59

Под Липецком неизвестный водитель сбил 17-летнего подростка и уехал с места ДТП

Полицейские ищут водителя, который наехал на 17-летнего парня в Усмани и скрылся
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком неизвестный водитель сбил 17-летнего подростка и уехал с места ДТП

Под Липецком неизвестный водитель сбил 17-летнего подростка и уехал с места ДТП

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В ночь с 21 на 22 августа в Липецкой области неизвестный водитель сбил 17-летнего парня. Авария произошла в Усмани около 21.30 на улице Строительная. После ДТП автомобилист скрылся, а подростка с травмами доставили в больницу. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, проводится расследование. Правоохранители ищут сбежавшего нарушителя.

Всего за сутки на дорогах Липецкой области выявили 4 079 нарушений Правил дорожного движения. Так, 6 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 523 человека не пристегнулись во время поездки. Автомобилисты 3 795 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте.

Автоинспекторы зафиксировали 21 аварию без пострадавших. Повреждения получили только машины.