Под Липецком неизвестный водитель сбил 17-летнего подростка и уехал с места ДТП Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В ночь с 21 на 22 августа в Липецкой области неизвестный водитель сбил 17-летнего парня. Авария произошла в Усмани около 21.30 на улице Строительная. После ДТП автомобилист скрылся, а подростка с травмами доставили в больницу. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, проводится расследование. Правоохранители ищут сбежавшего нарушителя.

Всего за сутки на дорогах Липецкой области выявили 4 079 нарушений Правил дорожного движения. Так, 6 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 523 человека не пристегнулись во время поездки. Автомобилисты 3 795 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте.

Автоинспекторы зафиксировали 21 аварию без пострадавших. Повреждения получили только машины.