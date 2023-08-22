Два расчета МЧС тушили пожар в жилом доме в селе под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В понедельник 21 августа в Липецком районе вспыхнул кирпичный дом на двух хозяев. Пожар случился в селе Плоская Кузьминка на улице Полевая. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, к зданию стянулись два спасательных расчета и добровольцы. Увы, сгорела внутренняя отделка и крыша по всей площади – 50 квадратных метров. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

В тот же день в поселке Лев Толстой на улице Комсомольская полыхал деревянный сарай с железной кровлей. Пламя уничтожило чердак надворной постройки. В селе Яблонево Задонского района два пожарных отделения тушили кирпичную баню. Огонь повредил внутреннюю отделку парильной комнаты на площади 7,5 квадратных метров.

В Липецке у дома №5 по улице 15 микрорайон вспыхнул пластиковый бак. А на Механизаторов горел мусор.