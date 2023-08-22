В Липецке 2-летний ребенок выпал из окна пятого этажа на Соколе Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке 19 августа 2-летний малыш выпал из окна пятого этажа дома. Несчастье случилось в районе Сокола на улице Ушинского. С места происшествия ребенка увезли в больницу. Как стало известно lipetsk.kp.ru, мальчик жив. В настоящее время он находится в реанимации.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, по данному факту проводилась проверка, материалы которой передали в СКР Липецкой области.

Липчан просят быть внимательнее и не оставлять малышей одних в комнате. Помните, что часто дети облокачиваются на москитную сетку, которая легко выпадает. Не помешает и старшим напомнить о правилах безопасности. В случае происшествия звонить по номеру «112».