Жителя Липецка осудят за вождение машины без прав и после двух бутылок коньяка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить водителя, который сел за руль без прав и после двух бутылок коньяка. Сотрудники ГИБДД остановили 33-летнего мужчину на «Рено» в поселке Дачный в марте. Правоохранители усомнились в его трезвости, но он отказался проходить медосвидетельствование.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, липчанина уже 7 раз привлекали к административной ответственности за «пьяную езду». В общей сложности его лишили водительских прав на 10 лет и 8 месяцев. В декабре 2011 года нарушителя поставили на наркоучет.

Мужчину обвиняют в совершении преступления по ч.1 ст.264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Кстати, иномарку липчанин купил в 2018 году, но не поставил автомобиль на учет. Собственником машины числится прежний владелец.