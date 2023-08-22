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НовостиОбщество22 августа 2023 13:45

В концертном зале «Унион» поставили светодиодный экран за 10 млн в Липецке

Деньги выделили из регионального бюджета
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой филармонии появился светодиодный экран

В Липецкой филармонии появился светодиодный экран

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке в концертном зале филармонии «Унион» появился новый светодиодный экран. На оборудование и установку потратили более десяти миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Деньги выделили из областной казны.

Устройство позволит создавать яркое визуальное сопровождение для концертов и спектаклей. Ранее для передачи атмосферы в «Унионе» использовали проектор и киноэкран. Теперь артистам не придется портить зрение, смотря на свет от «фильмоскопа».

Кроме того, улучшилось качество изображения. Горожане смогут оценить обновку в предстоящем 66-м концертном сезоне.

– Можно сказать, что Липецкая филармония сделала еще один шаг в цифровое будущее, – отметил губернатор Игорь Артамонов. – Теперь есть планы использовать искусственный интеллект для создания иллюстраций к исполняемой оркестром классической музыке.

На оборудование потратили более 10 миллионов рублей

На оборудование потратили более 10 миллионов рублей

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области