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НовостиПроисшествия23 августа 2023 7:11

57-летняя автомобилистка на «Шкоде» пострадала в ДТП с автобусом в Липецке

В Липецке на проспекте Победы столкнулись иномарка и автобус
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке на проспекте Победы произошла авария с автобусом и легковушкой

В Липецке на проспекте Победы произошла авария с автобусом и легковушкой

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувший понедельник, 22 августа, в Липецке около пяти часов вечера случилась авария. На проспекте Победы столкнулись 57-летняя автомобилистка на «Шкоде» и 35-летний водитель автобуса.

В результате ДТП пострадала липчанка за рулем иномарки, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Фельдшеры «скорой» оказали женщине медицинскую помощь и отпустили домой.

За сутки жители области нарушили правила дорожного движения 4 341 раз. Инспекторы поймали семь пьяных водителей. Ремни безопасности игнорировал 591 липчанин.

Камеры записали 4 043 случая, когда автолюбители нарушали правила парковки, выезжали на встречную полосу и превышали скорость. Также в регионе зафиксировали 14 фактов механического столкновения машин.