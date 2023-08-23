«Королева сварки» создаст скульптуры липы и дельфина для инклюзивных игр в Липецке

Липецку подарят два арт-объекта к финалу инклюзивных творческих игр Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке появятся два уникальных арт-объекта. Российская «королева сварки» Александра создаст из металла скульптуры липы и дельфина. Мастерица готовит инсталляции для третьих международных инклюзивных творческих игра. Финал мероприятия пройдет в областном центре с 5 по 10 сентября.

Сейчас художница творит в Архангельске, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Конструкции станут символами открытия и закрытия игр.

Сварщица Александра создаст скульптуры дельфина и липы Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Каждый участник или гость праздника сможет повязать ленту на фигуры и загадать желание. Также в стволе липы предложат спрятать подарок для близкого человека.

После события скульптуры останутся в городе. Работы будут радовать глаз липчан на Зеленом острове.