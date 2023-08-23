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НовостиОбщество23 августа 2023 8:25

Третий липецкий артдивизион из бойцов СВО назовут в честь Митрофана Неделина

Предложение направили в Министерство обороны РФ
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области начали формировать третий именной дивизион на СВО

В Липецкой области начали формировать третий именной дивизион на СВО

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области начали формировать третий артиллерийский дивизион, который отправится на СВО. Именное подразделение планируют назвать в честь Митрофана Ивановича Неделина. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов. Предложение направили в Министерство обороны РФ.

– Наши действующие именные дивизионы – флеровцы и пешковцы – показали себя отлично, отметил глава региона. – Храбрые воины, отважные и благородные – командование не раз отмечало их самые лучшие качества. Их пример вдохновил новых бойцов, добровольцы уже есть.

Военнослужащие нового дивизиона войдут в состав 299 парашютно-десантного полка. Мужчины пройдут боевое слаживание и поедут в зону специальной военной операции.

– Благодарю всех, кто сейчас на передовой, – подытожил Артамонов. – Парни, вы наши герои. Поддержим Вас всегда и ждем с Победой домой.