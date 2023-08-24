Водитель ВАЗа протаранил дорожное ограждение на трассе под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В среду 23 августа в Липецкой области ВАЗ-2114 протаранил дорожное ограждение. Авария произошла в Измалковском районе на трассе Орел-Тамбов. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 41-летний водитель выехал на встречную полосу и врезался в ограждение. С легковушкой столкнулся грузовик «Вольво». Водитель «четырнадцатой» в больнице. От машины осталась груда металла.

В Липецке на улице Студеновская столкнулись «Хендай» с 44-летней женщиной за рулем и мотоциклист 18 лет. Травмы получил сам парень и его 21-летний пассажир. Они находятся под наблюдением медиков.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и строго соблюдать Правила дорожного движения. Помните, что от этого зависит не только ваше здоровье, но и жизни других людей.