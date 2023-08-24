Курянин забрал у жителя Липецка 6 мешков пыльцы на 184 тысячи и не заплатил Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке полицейские задержали курянина, подозреваемого в мошенничестве. 39-летний аферист обманул липчанина - забрал 6 мешков пыльцы массой 154 кг и не заплатил. Сумма ущерба – более 184 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, житель Липецка разместил на сайте объявление о продаже пыльцы пчел. Вскоре ему позвонил неизвестный. Они договорились о встрече. Злодей выдвинул условие – часть продукции он заберет сейчас, а позже приедет за оставшимся товром, тогда и заплатит. Наивный липчанин согласился. В итоге негодяй просто перестал отвечать на звонки.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по статье – до 5 лет лишения свободы. Житель Курска находится под подпиской о невыезде.