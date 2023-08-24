Житель Липецкой области проведет 8 лет в колонии за забитую мухобойкой мать

Под Липецком судили мужчину, который до смерти избил 63-летнюю мать за пролитый алкоголь Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области вынесли приговор 34-летнему мужчине, который до смерти избил мать мухобойкой. Суд признал его виновным и назначил 8 лет колонии строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, трагедия произошла ночью 2 марта в деревне Галинка Измалковского района. Во время застолья сын жестоко избил 63-летнюю мать – руками, ногами и мухобойкой по телу, в том числе по голове. Все из-за того, что та случайно разлила алкоголь. После экзекуции изверг пошел спать.

Утром он обнаружил родственницу без сознания. Злодей сообщил о случившемся знакомой, та вызвала скорую. Несчастную отвезли в больницу. 8 марта женщина скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.

Действия мужчины квалифицировали по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Он признал вину и подтвердил показания на месте происшествия.