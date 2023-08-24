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НовостиОбщество24 августа 2023 12:47

Реконструкцию привокзальной площади Липецка закончат в ноябре 2023 года

Напротив входа в вокзал уложат чугунную плиту с картой региона
Алина ПАЛАГИНА
Первый этап ремонта завершат к 5 сентября

Первый этап ремонта завершат к 5 сентября

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке продолжают ремонтировать привокзальную площадь. Работа кипит на участке в пять тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе мэрии. Реконструкцию планируют завершить в ноябре 2023 года.

У входа в вокзал появится чугунная плита с картой Липецкой области

У входа в вокзал появится чугунная плита с картой Липецкой области

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Масштабное обновление началось с замены теплосетей. Энергетики «Квадры» поменяли 810 метров трубопровода. Затем к благоустройству приступила компания РЖД. Строители уже сняли старый асфальт на площади. Теперь здесь появится брусчатое покрытие, а вокруг уложат новый асфальт на 1,7 тысяч квадратов. Первый этап ремонта закончат к 5 сентября.

После специалисты разобьют клумбы и высадят деревья. Также поставят 23 скамейки и 13 фонарей. Напротив входа в здание вокзала вмонтируют чугунную плиту с картой региона. Ночью изображение будет светиться.

Полностью реконструкцию завершат в ноябре

Полностью реконструкцию завершат в ноябре

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.