Реконструкцию привокзальной площади Липецка закончат в ноябре 2023 года

Первый этап ремонта завершат к 5 сентября Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке продолжают ремонтировать привокзальную площадь. Работа кипит на участке в пять тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе мэрии. Реконструкцию планируют завершить в ноябре 2023 года.

У входа в вокзал появится чугунная плита с картой Липецкой области Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Масштабное обновление началось с замены теплосетей. Энергетики «Квадры» поменяли 810 метров трубопровода. Затем к благоустройству приступила компания РЖД. Строители уже сняли старый асфальт на площади. Теперь здесь появится брусчатое покрытие, а вокруг уложат новый асфальт на 1,7 тысяч квадратов. Первый этап ремонта закончат к 5 сентября.

После специалисты разобьют клумбы и высадят деревья. Также поставят 23 скамейки и 13 фонарей. Напротив входа в здание вокзала вмонтируют чугунную плиту с картой региона. Ночью изображение будет светиться.