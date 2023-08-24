Клещи покусали 1957 взрослых и 1600 детей в Липецкой области

В Липецкой области от укусов клещей пострадали 3557 жителей Фото: Алина ПАЛАГИНА

С начала сезона в Липецкой области клещи покусали 3557 жителей. Среди пострадавших оказались 1957 взрослых и 1600 детей.

На лабораторные исследования отправили 3040 паразитов, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. 443 клеща переносили возбудители боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза или эрлихиоза человека. В регионе высокий риск заражения, отметили врачи.

На заболевания клещей проверяют в трех больницах. Липчане могут обратиться в центр гигиены и эпидемиологии на Гагарина, 60А; клиническую инфекционную больницу на Космонавтов, 37А и кожно-венерологический диспансер на Марины Расковой, 18.

Медики напоминают жителям региона о безопасности, особенно на природе. Во время лесных походов стоит надевать более закрытую одежду и пользоваться спреями от насекомых.