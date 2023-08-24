Виртуальный концертный зал за 2,5 млн откроют в детской школе искусств Задонска

В Задонском районе откроют виртуальный концертный зал Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Задонске Липецкой области появится виртуальный концертный зал. Оборудованное помещение откроют в детской школе искусств. На аппаратуру потратят 2,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Зал заработает с 2 сентября.

Посетителям будут показывать литературно-музыкальные спектакли Московской государственной академической филармонии. Школьников и детсадовцев планируют приглашать на онлайн-трансляции. Периодически будут воспроизводить записанные концерты.

Взрослые тоже смогут насладиться классикой. Для жителей района будут устраивать вечерние сеансы. На данный момент виртуальные залы уже действуют в липецкой филармонии «Унион», Доме музыки, в елецком историко-культурном центре «Прожектор» и данковском ДК. Еще один запустят в Усмани.