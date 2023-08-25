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НовостиПроисшествия25 августа 2023 6:01

Жителю Липецка грозит до шести лет колонии за создание подставных фирм

35-летний мужчина из-за проблем с деньгами согласился учредить компанию в Липецке
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке поймали мужчину, который создал подставные фирмы

В Липецке поймали мужчину, который создал подставные фирмы

Фото: Алина ПАЛАГИНА

35-летнего жителя Липецка обвиняют в незаконном создании юридического лица. Горожанин учредил подставную фирму, через которую проходили сомнительные платежи. Мужчине грозит до шести лет колонии по части 2 статьи 173.2 УК и части 1 статьи 187 УК.

Незнакомцы предложили липчанину провернуть махинацию за деньги. Из-за материальных проблем нарушитель согласился. Обвиняемому заплатили пять тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Псевдо-предприниматель собрал необходимые документы и отправил на регистрацию. Так, горожанин стал учредителем и формальным начальником двух компаний.

Затем он открыл 16 счетов в разных банках и передал данные аферистам. Через фирму незаконно выводили средства. На данный момент следователи закончили расследование. Уголовное дело передали в суд.