Стас Костюшкин выступит в Добринке Липецкой области на Дне района 26 августа

В Добринку приедет Стас Костюшкин Фото: Архив "КП"

В субботу, 26 августа, Добринский район отметит свой 95-летний юбилей. Для жителей подготовили яркую программу. Праздник продлится с десяти утра до полуночи. На Дне района выступит популярный певец Стас Костюшкин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Исполнитель записал видеообращение. Музыкант назвал Добринку самым любимым и родным местом.

– 26 августа мы приезжаем в самую любимую и самую родную, – отметил Костюшкин. – В то место, по которому мы так скучаем – к вам, в Добринку! Наконец-то мы с вами встретимся, потанцуем и зажжем, как всегда.

Также гостей мероприятия ждут велопробег, спортивные соревнования по настольному теннису и плаванию, историко-патриотические игры. Днем заработают тематические площадки. Вечером на сцену выйдут местные солисты и творческие коллективы. Афишу можно посмотреть на сайте администрации района.