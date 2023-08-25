Жителя Липецка осудили на 6 лет за попытку зарезать двоих знакомых

В Липецке вынесли приговор мужчине за покушение на убийство Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке озвучили приговор местному 47-летнему жителю за попытку зарезать двоих знакомых. Горожанина осудили на шесть лет колонии строгого режима по части 3 статьи 30, пунктам «а, и» части 2 статьи 105 УК «Покушение на убийство».

По данным регионального СУ СКР, инцидент произошел 23 февраля прошлого года на улице Перова. Пьяный липчанин с кухонным ножом напал на двоих приятелей, которые сидели в машине. Водителю удар пришелся в туловище. Пассажир получил семь ранений. Нарушитель попал в грудную клетку и шею.

Довести преступление до конца не удалось. Вовремя подоспели очевидцы. Сами мужчины тоже активно сопротивлялись. У злодея отобрали оружие. Несчастным вызвали скорую помощь. Пострадавшие выжили.