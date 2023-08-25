Пассажиров автовокзала эвакуировали в Липецке из-за угрозы минирования

В Липецке эвакуировали автовокзал Фото: Юлия КЛЮЕВА

Утром этой пятницы, 25 августа, в Липецке эвакуировали автовокзал на проспекте Победы. Как стало известно lipetsk.kp.ru, специалистам поступило анонимное сообщение с угрозой минирования. На место происшествия стянулись экстренные службы.

Пассажиров и сотрудников вывели из здания. На данный момент кинологи проверяют помещения и территорию на взрывоопасные устройства.

Напомним, в конце июля информацию о минировании получили два торгово-развлекательных центра и несколько административных учреждений. ТРЦ по улицам Студеновская и Заводская оцепили. Посетителей попросили выйти из здания. К счастью, сообщения оказались ложными. Специалисты не нашли ничего подозрительного.

В случае ЧП звоните на единый номер вызова экстренных служб «112». Диспетчеры отвечают круглосуточно.