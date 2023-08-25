Арт-объект в форме сундука с сокровищами поставят на Тяпкиной горе в Лебедяни

В Лебедяни появится новый арт-объект Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Лебедяни Липецкой области появится новый арт-объект. Фигуру в виде сундука с сокровищами поставят на Тяпкиной горе, сообщили в пресс-службе регионального правительства. На данный момент специалисты приступили к благоустройству территории вокруг.

Спуск высотой 150 метров укрепят прочной сеткой. Затем рабочие сделают террасы с зонами для отдыха. Местные жители смогут наслаждаться прогулками по новым дорожкам. Можно будет беспрепятственно попасть к реке и до Турецкого спуска.

В 2022 году проект победил в конкурсе на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических селах. Деньги на конструкцию выделили из федерального бюджета. Напомним, Тяпкина гора считается памятником культурного и исторического наследия.