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НовостиПроисшествия25 августа 2023 15:23

Под Липецком мужчина перевел с чужого счета 100 тысяч знакомому, а тот исчез

Житель Липецкого района во время застолья украл со счета приятеля 172 тысячи рублей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком мужчина перевел с чужого счета 100 тысяч знакомому, а тот исчез

Под Липецком мужчина перевел с чужого счета 100 тысяч знакомому, а тот исчез

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В отдел полиции Липецкого района обратился 46-летний мужчина. Он сообщил, в кто-то через его мобильный банк похитил с кредитного счета 172 тысячи рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники вычислили предполагаемого преступника. Им оказался 24-летний житель села Частая Дубрава. Он пояснил, что в конце июля выпивал у знакомого. Он узнал пароль от его банковского приложения и, когда хозяин дома уснул, перевел другому приятелю 100 тысяч рублей. Он позвонил ему и попросил снять и отдать деньги, но тот отказал. Тогда злодей скинул еще 72 тысячи другому знакомому, который передал ему сумму наличными.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание – до 6 лет тюрьмы. Также следователи ищут знакомого, который присвоил чужие 100 тысяч.