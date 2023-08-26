Рецивидист вырастил 977 кустов конопли на приусадебном участке под Липецком Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области полицейские нашли плантацию конопли. Ее хозяином оказался 45-летний житель Долгоруковского района. Мужчина с весны по июль 2023 года выращивал наркосодержащие растения на приусадебном участке.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители изъяли у него 977 кустов конопли. В доме злодея обнаружили еще 500 граммов частей растения и 73 грамма марихуаны в высушенном виде. Местный житель утверждал, что выращивал запрещенные растения для личного потребления. Кстати, его ранее уже судили за незаконный оборот наркотиков.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере» и по ч.2 ст.231 УК РФ «Незаконное культивирование в особо крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».