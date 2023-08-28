В Липецке осудят курьеров мошенников, которые забрали у пенсионеров 930 тысяч Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить мошенников, которые обманывали пенсионеров по схеме «ваш родственник попал в беду». Обвиняемые – жители Старого Оскола, которым 20 и 21 год. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, только за 11 августа аферисты выудили у липчан 930 тысяч рублей.

Так, в областном центре пожилой мужчина передал им 100 тысяч. Через несколько часов злодеи вновь позвонили ему и сообщили, что полученной суммы недостаточно. Тогда липчанин снял все накопления с банковского счета и отдал деньги в руки пособников телефонных аферистов еще 250 тысяч рублей. А в Тамбове «курьеры» обманули жителей на 267 тысяч. За свою работу они получили 103 тысячи рублей.

Липецкие оперативники задержали негодяев совместно с тамбовскими коллегами. Их действия квалифицировали по ч.2 и 3 чт.159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские установили их причастность к 5 преступлениям. Уголовное дело передали в суд. Молодым людям грозит до 6 лет лишения свободы.