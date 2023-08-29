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НовостиПроисшествия29 августа 2023 8:04

Автомобилистка на «Хендай» сбила шестилетнего ребенка в Липецке

На улице 60 лет СССР 6-летний мальчик попал под колеса иномарки
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке сбили шестилетнего мальчика

В Липецке сбили шестилетнего мальчика

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувший понедельник, 28 августа, в Липецке во дворе дома на улице 60 лет СССР произошло ДТП. По предварительным данным, 42-летняя автомобилистка на «Хендай» сбила шестилетнего мальчика. Ребенка доставили в больницу.

В тот же день в Усмани под колеса машины попала 67-летняя велосипедистка. На женщину наехал 63-летний водитель ВАЗа-2114, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Медики осмотрели горожанку и отпустили домой.

Автомобилист сбил велосипедистку в Усмани

Автомобилист сбил велосипедистку в Усмани

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Жителям региона напоминают о безопасности на дорогах и ПДД. Липчан просят соблюдать скоростной режим и держать безопасное расстояние между автомобилями. За рулем стоит учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспорта, а также погодные условия.