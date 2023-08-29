ОРВИ заболели 3115 жителей Липецкой области за неделю, коронавирусом – 20

В Липецкой области ОРВИ заразились более трех тысяч жителей Фото: Алина ПАЛАГИНА

За неделю в Липецкой области ОРВИ подхватили 3 115 жителей. Более половины заразившихся – дети до 14 лет. Уровень заболеваемости снизился почти на 3%. Грипп не обнаружили ни у одного липчанина, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Большая часть пациентов приходится на областной центр. В поликлиники Липецка с симптомами острых респираторных вирусных инфекций обратились 2 073 горожанина. Показатель уменьшился на 4,8% по сравнению с прошлой неделей.

При этом врачи выявили 20 случаев коронавируса. За семь дней уровень заболеваемости увеличился на 17,6%. Анализы показали, что в области преобладают риновирусы и вирусы парагриппа – по 41,2%, сезонный коронавирус – 11,8% и микстинфекции – 5,9%.