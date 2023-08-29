Капитальный ремонт дома по улице Ударников начнут осенью 2023 года

В доме №96 на улице Ударников перенесли капремонт Фото: Липецкий областной Совет депутатов

В Липецке перенесут капитальный ремонт дома №96 на улице Ударников. По плану к двухэтажке должны были приступить не раньше 2030 года. К тому же конструкция не признана аварийной. Однако жильцы неоднократно жаловались на состояние постройки – износились инженерные системы.

Горожане обратились с проблемой к депутатам областного и городского советов. Теперь к восстановлению дома приступят осенью 2023 года. На работы потратят 16 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Специалисты приступят к работам осенью 2023 года Фото: Липецкий областной Совет депутатов

В сентябре объявят закупочные процедуры, и подрядчик начнет ремонт. Сначала специалисты обновят фундамент и крышу. Затем поменяют проводку, сети горячего и холодного водоснабжения. Работы на фасаде планируют закончить весной 2024 года.

Кроме того, беспокойства вызывало подключение к общей системе канализации в районе. Представители ФКР отметили, что присоединение будет стоить очень дорого. Поэтому пока будут поддерживать действующую систему – проводить очистку и ассенизацию.

Жителей также волновал вопрос с управляющей компании. По словам липчан, дом не хочет обсуживать ни одна УК из-за нерентабельности. Временная управляшка долго отвечает на заявки. В мэрии пообещали помочь с выбором новой организации. После капремонта она должна будет привести в порядок подъезды.