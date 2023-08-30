В больницы Липецкой области привезли около 72 тысяч доз вакцины против гриппа

В Липецкую области доставили вакцину от гриппа Фото: архив "КП"

В Липецкой области началась прививочная кампания против гриппа. В больницы и поликлиники региона привезли около 72 тысяч доз вакцины. Препарат подходит для детей, беременных женщин и взрослых из группы риска.

Медики напоминают липчанам о профилактике заболевания. Врачи советуют ежегодно делать прививку. Вакцинация – лучший способ обезопасить себя и близких, отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Прививаться стоит заранее. После препарата иммунитет вырабатывается через 10-14 дней. В организме появляются антитела к гриппу.

В день вакцинации нужно пройти медосмотр и померить температуру. Врачи не должны отпускать пациента сразу после прививки. Еще полчаса медик обязан наблюдать за состоянием человека.