Водитель и пассажиры «Киа» пострадали в ДТП с двумя большегрузами под Липецком

В Липецкой области произошло тройное ДТП Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувшую среду, 30 августа, в Становлянском районе Липецкой области произошло тройное ДТП. Авария случилась около восьми вечера. По предварительным данным, на трассе «Дон» столкнулись 48-летний водитель «Киа» и 64-летний шофер грузовика МАЗ.

После удара иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в «Сканию». За рулем большегруза ехал 38-летний автомобилист. В результате пострадали три человека, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Водителя и двоих пассажиров легковушки доставили в больницу.

В тот же день в Усманском районе под колеса машины попала 50-летняя женщина. Предварительно, на трассе «Липецк – Усмань» 33-летний мужчина на ВАЗе сбил пешехода. Врачи оказали жительнице медицинскую помощь и отпустили.