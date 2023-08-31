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НовостиПроисшествия31 августа 2023 6:47

Водитель и пассажиры «Киа» пострадали в ДТП с двумя большегрузами под Липецком

Три человека попали в больницу после массового ДТП на трассе «Дон» в Липецкой области
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области произошло тройное ДТП

В Липецкой области произошло тройное ДТП

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувшую среду, 30 августа, в Становлянском районе Липецкой области произошло тройное ДТП. Авария случилась около восьми вечера. По предварительным данным, на трассе «Дон» столкнулись 48-летний водитель «Киа» и 64-летний шофер грузовика МАЗ.

После удара иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в «Сканию». За рулем большегруза ехал 38-летний автомобилист. В результате пострадали три человека, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Водителя и двоих пассажиров легковушки доставили в больницу.

В тот же день в Усманском районе под колеса машины попала 50-летняя женщина. Предварительно, на трассе «Липецк – Усмань» 33-летний мужчина на ВАЗе сбил пешехода. Врачи оказали жительнице медицинскую помощь и отпустили.