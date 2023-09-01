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НовостиОбщество1 сентября 2023 9:37

Для жителей новых регионов России в Липецке открыли три избирательных участка

Голосование продлится с 1 по 4 сентября
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Фото пресс-службы Избирательной комиссии Липецкой области

Фото пресс-службы Избирательной комиссии Липецкой области

Фото: с сайта

В Липецкой области 1 сентября открылись три избирательных участка для жителей новых регионов России. Они находятся в Доме творчества «Городской» им. С.А. Шмакова по улице Космонавтов, 2.

В 8.00 утра началось голосование за депутатов народных советов ДНР и ЛНР, Херсонской областной Думы и Законодательного собрания Запорожской области. Как сообщили в пресс-службе регионального избиркома, первым на участок пришел житель Луганской народной республики Семен. Ему вручили сладкий подарок – коробку конфет.

Голосование пройдет с 1 по 4 сентября. С 1 по 3 число участки будут работать с 8.00 до 20.00. А 4 сентября – с 8.00 до 15.00. Члены избирательных комиссий также выезжают в районы. Более подробную информацию, связанную с организацией процесса, можно получить по телефону (4742) 27-63-09.