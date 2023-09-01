Автостанцию «Сокол» перенесут в торговый центр «Липецк» 1 октября

Автостанцию «Сокол» перенесут в торговый центр «Липецк» с 1 октября Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

С 1 октября автостанцию «Сокол» перенесут в торговый центр «Липецк». У здания уже обустраивают перроны и зону транспортной безопасности. ТЦ соответствует всем нормами антитеррористической защищенности, он расположен рядом с остановкой, внутри есть кондиционеры.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта, перед зданием существующей автостанции сильно изношено покрытие, а сам вокзал не отвечает нормам безопасности. Собственник объекта, АО «РЖД», реконструировать его пока не планирует. Поэтому автостанции «Сокол» решили сменить прописку.

Предположительно, на новом месте автобусы будут отправляться от торца ТЦ, ближе к Заводской площади. Высаживать пассажиров водители планируют перед зданием торгового центра «Липецк».